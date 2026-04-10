Fedez e Giulia Honegger sono in attesa del loro terzo figlio. La conferma è arrivata dopo settimane di voci, con la prima foto del pancione di Giulia pubblicata recentemente. La coppia, nota nel panorama musicale e social, si appresta ad accogliere un nuovo membro nella famiglia. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che seguono con interesse gli sviluppi della vicenda.

Roma, 10 aprile 2026 – Dopo settimane di rumors in merito sembra arrivata la conferma ufficiale: Fedez e Giulia Honegger diventeranno genitori. Le voci su una presunta gravidanza si rincorrevano già durante il Festival di Sanremo ma il rapper e la sua compagna non avevano confermato (e neppure smentito) la notizia. Successivamente alcuni scatti rubati e apparsi su diverse riviste, mostravano Honegger con un pancino in bella vista ma, ancora una volta, i diretti interessati non si erano espressi in merito. Ora la conferma fotografica arriva proprio dal profilo social del cantante. Il dolcissimo scatto. Nel pomeriggio di oggi 10 aprile, la coppia è apparsa nelle Instagram stories del cantante in spiaggia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fedez diventerà papà per la terza volta: c’è la prima foto del pancione di Giulia Honegger

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È arrivato pochi minuti fa nelle stories di Fedez e il web è già impazzito Nessun comunicato, nessuna frase esplicita… ma il messaggio sembra chiarissimo: la storia con Giulia Honegger entra in una nuova fase Dopo settimane di indizi e rumors, il rapper - facebook.com facebook