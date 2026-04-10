Federico Falleroni | la chitarra che racconta mondi senza parole

Una musica senza parole, capace di attraversare emozioni e stimolare l’immaginazione, viene espressa attraverso uno strumento particolare. Un musicista milanese utilizza la chitarra per creare suoni che sembrano raccontare storie senza bisogno di cantare, lasciando agli ascoltatori il compito di interpretare le proprie sensazioni. La sua esibizione si svolge in un contesto pubblico, attirando l’attenzione di un pubblico vario e appassionato.

MILANO – C’è una musica che non ha bisogno di voce per parlare, che si insinua tra le emozioni e lascia spazio all’immaginazione più intima di chi ascolta. È in questo territorio che si muove Federico Falleroni, chitarrista e compositore, la cui cifra stilistica nasce da una passione viscerale per la costruzione di brani strumentali. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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