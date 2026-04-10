La Fattoria Le Terrazze, nota nel settore vitivinicolo marchigiano, si prepara a partecipare all’edizione 2026 di Vinitaly a Verona. La struttura è riconosciuta per l’enoturismo di qualità e per l’accoglienza curata. La sua presenza alla fiera rappresenta un passo importante nel settore del vino, consolidando la sua posizione nel panorama nazionale. L’evento si terrà nel prossimo anno, attirando operatori e appassionati da tutta Italia.

Storica firma del panorama vitivinicolo marchigiano, la Fattoria Le Terrazze si prepara a sbarcare a Verona per l’edizione 2026 di Vinitaly. L’azienda di Numana, guidata da Antonio e Georgina Terni, sarà protagonista nel Padiglione delle Marche (Pad. 7, postazione 5), portando con sé il carattere autentico del Rosso Conero e una filosofia produttiva che fonde tradizione e capacità di ascoltare il mercato. Abbiamo incontrato Antonio Terni per fare il punto sulla vigilia della fiera. Se guardiamo al bilancio ’da Vinitaly a Vinitaly’, che anno è stato per Fattoria Le Terrazze? "Viviamo in un mondo disordinato, dove le persone spesso non hanno tempo o risorse per beni non essenziali come il vino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fattoria Le Terrazze. Enoturismo di qualità: "Accoglienza al passo"

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