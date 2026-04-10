Farmaci risultati positivi per mavacamten in adolescenti con cardiomiopatia ipertrofica

Da iltempo.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio di fase 3 ha mostrato risultati positivi per il farmaco mavacamten in adolescenti tra i 12 e i 18 anni affetti da cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva sintomatica. Lo studio, denominato Scout-Hcm, rappresenta il primo test clinico di un inibitore della miosina cardiaca in questa fascia di età. I dati indicano che il farmaco può avere effetti benefici in questa popolazione specifica.

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Sono positivi i dati dello studio di fase 3 Scout-Hcm su mavacamten, il primo su un inibitore della miosina cardiaca (Cmi) negli adolescenti (di età compresa tra 12 e 18 anni) con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (oHcm) sintomatica. Lo studio - informa Bristol Myers Squibb in una nota - ha soddisfatto l'endpoint primario, dimostrando una riduzione clinicamente rilevante e statisticamente significativa, alla settimana 28 rispetto al basale, del gradiente del tratto di efflusso ventricolare sinistro (Lvot) con manovra di Valsalva con mavacamten rispetto a placebo, con una differenza media dei minimi quadrati (Ls) significativa (Ci 95%) alla settimana 28 di -48,0 (-67,7, -28,3) mm Hg (P < 0,0001). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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