Farmaci | la nuova legge per riportare la produzione in Italia

A Roma si è tenuto l'incontro Innovaction, promosso da GSK e patrocinato da Farmindustria, durante il quale Luciano Ciocchetti ha illustrato le prospettive della nuova legge delega finalizzata a favorire la produzione di farmaci in Italia. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore farmaceutico e si è concentrata sugli interventi legislativi previsti per rafforzare l’industria nazionale.

Durante un incontro a Roma intitolato Innovaction, promosso da GSK con il patrocinio di Farmindustria, Luciano Ciocchetti ha delineato le prospettive della legislazione delega destinata a sostenere l’industria del farmaco. Il vertice, focalizzato sull’innovazione accessibile, ha messo in luce la necessità di rafforzare gli investimenti nel settore per proteggere l’economia nazionale e garantire la sicurezza delle forniture mediche. Sovranità produttiva e stabilità economica nazionale. Il comparto farmaceutico rappresenta un pilastro fondamentale per le esportazioni dell’Italia, come dimostrato dai flussi commerciali registrati negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmaci: la nuova legge per riportare la produzione in Italia Leggi anche: Tecnologia 3D per la produzione di farmaci personalizzati Minneapolis, lo zar delle frontiere Homan: “Mandato da Trump per riportare la legge e l’ordine”Rimane alta la tensione negli Stati Uniti e in particolare a Minneapolis, dove due cittadini sono stati uccisi dagli agenti federali dell’ICE, la... Temi più discussi: Carenze di medicinali in Europa: in che modo sta rispondendo l'UE | Tematiche | Parlamento europeo; Obesità e cancro: i GLP-1 riducono il rischio di tumori?; Decreto Pnrr. Sì alla fiducia alla Camera. Precari stabilizzati, medici di famiglia fino a 72 anni, cantieri sbloccati e farmaci più veloci; Il farmaco come infrastruttura: il libro di Cricelli e Serra. Gadda: Estendere legge antispreco a farmaci salute mentaleSecondo la deputata varesina (Italia Viva) una modifica alla normativa permetterebbe alle imprese e alle associazioni di distribuire medicinali fondamentali per le fragilità sociali ... varesenews.it Medicinali carenti: nuova legge per rafforzare l’autonomia dell’Unione europeaVia libera del Parlamento Ue alle norme per migliorare la disponibilità e l’approvvigionamento dei medicinali critici, come antibiotici, insulina, vaccini e farmaci per malattie croniche. La proposta ... ilsole24ore.com L’uso dei farmaci per la perdita di peso può comportare un ridotto apporto nutrizionale, con un rischio particolare di carenze proteiche se non accompagnato da un’adeguata consulenza specialistica. Uno studio condotto dall’IRCCS Ospedale San Raffaele evi - facebook.com facebook Il collasso sanitario della Striscia continua: «Stiamo finendo tutti i farmaci» Intervista a Gaddo Flego, medico di Emergency nella clinica di al-Qarara, a Khan Younis @Aeliana_Riva x.com