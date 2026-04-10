Farmaci | la nuova legge per riportare la produzione in Italia

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è tenuto l'incontro Innovaction, promosso da GSK e patrocinato da Farmindustria, durante il quale Luciano Ciocchetti ha illustrato le prospettive della nuova legge delega finalizzata a favorire la produzione di farmaci in Italia. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore farmaceutico e si è concentrata sugli interventi legislativi previsti per rafforzare l’industria nazionale.

Durante un incontro a Roma intitolato Innovaction, promosso da GSK con il patrocinio di Farmindustria, Luciano Ciocchetti ha delineato le prospettive della legislazione delega destinata a sostenere l’industria del farmaco. Il vertice, focalizzato sull’innovazione accessibile, ha messo in luce la necessità di rafforzare gli investimenti nel settore per proteggere l’economia nazionale e garantire la sicurezza delle forniture mediche. Sovranità produttiva e stabilità economica nazionale. Il comparto farmaceutico rappresenta un pilastro fondamentale per le esportazioni dell’Italia, come dimostrato dai flussi commerciali registrati negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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