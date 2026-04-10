Farage i soldi opachi e l’ombra lunga di Teheran

Una vicenda riguarda un politico britannico coinvolto in questioni finanziarie poco chiare e legami con società di proprietà di soggetti stranieri. Sebbene non ci siano ancora prove definitive di un finanziamento diretto dall’Iran, gli aspetti emersi superano il livello di una semplice coincidenza. La situazione si concentra su transazioni e rapporti societari che sollevano dubbi sulla trasparenza delle fonti di finanziamento.

La vicenda non è ancora una prova definitiva di finanziamento politico iraniano in Gran Bretagna, ma è già qualcosa di più serio di una semplice coincidenza societaria. Per la prima volta, infatti, un atto giudiziario francese del 20 marzo 2026 colloca esplicitamente la società Orico General Trading LLC di Dub ai dentro l’orbita della Omran Razavi International Company, a sua volta dipendente dalla fondazione religiosa Astan-e Qods Razavi, uno dei più potenti centri economici e politici della Repubblica islamica. Nella decisione, il Conseil d’État ricostruisce il ruolo di un dirigente iraniano attivo tra il 2007 e il 2016 proprio in Omran Razavi e nella sua filiale Orico General Trading LLC con sede a Dubai. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Farage, i soldi opachi e l’ombra lunga di Teheran Leggi anche: Soldi da sbloccare e legami opachi con Hamas. La grande bufala della trasparenza a 5 Stelle Iran 1953, l’Operazione Ajax e la lunga ombra dei servizi segreti occidentaliIl rovesciamento di Mossadeq nel 1953 rappresenta ancora oggi un precedente importante nella strategia occidentale.