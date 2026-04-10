Nella 32ª giornata di campionato, i fantallenatori si concentrano sulla scelta dei giocatori più adatti da schierare. La guida aggiornata fornisce indicazioni dettagliate su chi mettere in campo, analizzando le performance recenti e le possibilità di rendimento di ogni atleta. Si tratta di una risorsa utile per ottimizzare le formazioni e affrontare al meglio questa fase del torneo.

Il campionato riparte da due squadre che non stanno vivendo un grande momento di forma. La Roma di Gasp ha vinto appena una partita nelle ultime giornate, ma ha fatto ancora peggio il Pisa di Hiljemark: dall'arrivo del nuovo tecnico (inizio febbraio), i nerazzurri non hanno ancora realizzato nemmeno una rete in trasferta. Tra le due puntiamo sul riscatto dei giallorossi, in particolare su Mile Svilar, apparso meno brillante del solito contro l'Inter. Davanti i riflettori sono puntati su Malen: l'olandese non ha trovato il bonus nelle ultime due presenze e, in questa competizione, non è mai rimasto per tre gare di fila senza segnare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 32ª giornata

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Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 23ª giornataI biancocelesti quest'anno non sono decisamente una macchina da gol, ma contro il Genoa potrebbe essere il match giusto per sbloccarsi.

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«Ecco nel dettaglio la formazione che ha portato Norman in vetta. » Norman Setti, allenatore della squadra “Rimini Fc”, si è aggiudicato la 31ª giornata del Fantacampionato Gazzetta con un punteggio di 103,5. La sua rosa ha brillato grazie ai bonus accumulat - facebook.com facebook