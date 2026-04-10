Fanno il trasloco e abbandono i rifiuti in strada di notte | pizzicati grazie alle telecamere

Durante le ore notturne, alcuni individui hanno lasciato rifiuti in strada, pensandola così più difficile da individuare. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le azioni, permettendo di individuarli e di contestare l'abbandono illecito di materiali. Le immagini hanno mostrato chiaramente il momento in cui i traslocatori improvvisati si sono liberati di suppellettili e altri oggetti in un'area pubblica, senza rispettare le norme di smaltimento.

Avevano pensato bene di liberarsi delle suppellettili di notte, scaricandole in strada. Probabilmente certi che, con il buio, nessuno li avrebbe visti. Ripresi dalle telecamereMa a pizzicarli c’erano le foto-trappole che li hanno ripresi proprio mentre stavano abbandonando i rifiuti. È successo a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Temi più discussi: Mara Venier, spunta il motivo del trasloco nel nuovo (lussuoso) appartamento: La sua storica casa era diventata impegnativa; Palazzo Eni a San Donato, avanza il trasloco, Ma resta blindata l’area verde destinata ai cittadini; Il gatto Nike scappa la notte prima del trasloco: la famiglia fa l’impossibile per ritrovarlo; Perché Mara Venier ha traslocato lasciando il suo famoso attico a Roma con vista su San Pietro?.

Mara Venier, il trasloco lampo con Nicola Carraro e il vicino a sorpresa: «Nello stesso palazzo c'è Mammucari». Dove vivono oraTraslocare è sempre una decisione difficile: certi frammenti di vita resteranno per sempre custoditi nella mura di quella a cui siamo pronti a ... msn.com

«Nello stesso palazzo c'è Mammucari». Il trasloco lampo di Mara Venier con il marito Nicola CarraroTraslocare è sempre una decisione difficile: certi frammenti di vita resteranno per sempre custoditi nella mura di quella a cui siamo pronti a dire addio. È il caso di Mara ... ilmattino.it

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