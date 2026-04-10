Famiglia nel bosco il giallo della richiesta di risarcimento di Nathan e Catherine | come stanno le cose

Una recente comunicazione ha chiarito che i genitori dei bambini coinvolti nel caso non hanno avanzato alcuna richiesta di risarcimento. La famiglia si trovava nel bosco al momento dei fatti, ma non ci sono richieste economiche ufficiali da parte loro. Gli avvocati hanno confermato questa posizione, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni. La situazione rimane sotto osservazione, mentre non sono stati presentati elementi che indichino richieste di danni o altre azioni legali.

La Corte d’Appello dell’Aquila deciderà il 21 aprile sul caso della “famiglia nel bosco“. Nel frattempo, in risposta a diverse indiscrezioni, i legali hanno smentito l’esistenza di richieste di risarcimento da parte dei genitori. I bambini restano nella casa famiglia di Vasto, mentre Nathan e Catherine lavorano per dimostrare l’idoneità abitativa e ottenere il ricongiungimento. Famiglia nel bosco, attesa per la Corte d’Appello La smentita sul risarcimento Come stanno bimbi e genitori Il nodo abitativo Famiglia nel bosco, attesa per la Corte d’Appello Si attende per il 21 aprile la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila sul reclamo presentato da Marco Femminella e Danila Solinas, legali della “famiglia nel bosco“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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