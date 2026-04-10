Famiglia nel bosco bomba sulle toghe | Rischi mentali per i bimbi

Una famiglia che vive in una zona boschiva ha segnalato che i tre bambini di questa famiglia stanno attraversando problemi di salute mentale. Secondo quanto riferito, la situazione si sarebbe aggravata in assenza di un supporto medico e psicologico adeguato. La famiglia ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni dei figli, evidenziando che la mancanza di assistenza potrebbe influire sul loro benessere complessivo. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli specifici della vicenda.

Senza mom Cate i “tre bimbi del bosco” stanno male; anzi, di più, perché qui, cioè in Abruzzo, se non si interviene e non lo si fa in fretta, se non si cambia «l’attuale assetto relazionale e operativo» attorno ai due gemellini di sette anni e alla sorellina di otto, c’è addirittura il rischio di incidere, negativamente, sulla loro salute mentale. Tonino Cantelmi, lo psichiatra consulente dei Birmingham - Trevallion in questa vicenda infinita che inizia a metà novembre del 2025 e che, a oggi, è ancora in pieno corso, è uno che non usa mezze misure. L’aveva detto, l’aveva ricordato, l’aveva sottolineato in ogni occasione possibile: ché se l’unico interesse a far da guida in questa epopea, com’è giusto che sia, è quello dei piccoli, allora qualcosa ci sta sfuggendo di mano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, i consulenti: “Rischi per la salute mentale dei bimbi”Dopo mesi la vicenda della famiglia nel bosco sembra ancora lontana da una soluzione.

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Temi più discussi: Bomba della Seconda guerra mondiale trovata sulla spiaggia di Licola; Conte e la rivelazione sugli F-35 che atterrano e partono da Sigonella, accusa al governo: Non lo dicono; Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e Seul; Ora l’anello e poi il matrimonio…. Bomba gossip sulla coppia più chiacchierata della tv.

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La principessa Charlotte è apparsa in pubblico con la famiglia durante la tradizionale messa di Pasqua a Windsor e ha dimostrato di essere lei la vera star dell’evento: https://fanpa.ge/KeWqE - facebook.com facebook

Se sei famiglia già sai.. se sei hater stanotte ti perdi il disco della vita e tante canzoni che probabilmente ti farebbero bene al quel tuo cuoricino spezzato e arrabbiato con il mondo! Vi voglio bene, un bel po’.. #vitaveraparadiso x.com