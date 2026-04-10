Stamattina, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di una bomba presso il Liceo Statale Ernesto Pascal di Pompei, portando all’evacuazione immediata dell’edificio. Gli studenti e il personale sono stati fatti uscire in fretta, creando confusione tra le persone presenti. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche senza riscontrare elementi di pericolo. La scuola è stata riaperta dopo aver escluso ogni minaccia reale.

Una telefonata anonima ha scatenato il caos questa mattina presso il Liceo Statale Ernesto Pascal di Pompei, costringendo l’intera scuola a un’evacuazione immediata. Gli studenti sono stati allontanati dalle aule per prevenire possibili pericoli dopo la segnalazione di un presunto ordigno all’interno dell’istituto. Le operazioni di controllo condotte dagli artificieri hanno però confermato l’assenza di qualsiasi pericolo, rivelando la natura infondata della minaccia. Gestione dell’emergenza e protocolli di sicurezza scolastici. La reazione tempestiva della dirigenza è stata determinante per garantire l’incolumità dei ragazzi. Zamboli, insieme al proprio staff e al Dsga, ha coordinato l’uscita degli alunni dalle classi, guidandoli verso gli spazi esterni predisposti per le emergenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falso allarme al Pascal di Pompei: evacuazione e caos per una bomba

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