Fallisce il vertice Pd | ora è resa dei conti interna no a Giordano

Nel centrosinistra ancora nessun accordo sul candidato sindaco di Avellino. Dopo un incontro durato circa due minuti, il vertice del Partito Democratico si è concluso senza un’intesa. La discussione si è concentrata sulla candidatura, ma si è conclusa senza un accordo definitivo. La situazione interna al partito resta tesa, con alcune posizioni che si oppongono all’ipotesi di sostenere un determinato nome.

Nemmeno la mediazione del Segretario nazionale Piero De Luca mette pace nel Pd di Avellino, deciderà la Direzione che va alla conta Ancora nessuna intesa sul nome del candidato sindaco di Avellino in casa centrosinistra. Il confronto interno al Partito Democratico, principale partito della coalizione, tenutosi a Salerno alla presenza del deputato e segretario nazionale dem Piero De Luca, dell’intera dirigenza irpina e del consigliere regionale Maurizio Petracca, si è chiuso con una fumata nera. Il vertice, convocato per trovare una sintesi condivisa, non è riuscito a superare le divisioni tra le diverse correnti del partito. Le posizioni restano distanti e, almeno per ora, non emerge un nome capace di mettere tutti d’accordo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fallisce il vertice Pd: ora è resa dei conti interna, no a Giordano Domani l’assemblea Pd. Verso la resa dei contiSi avvicina sempre di più l’appuntamento con l’assemblea comunale del Pd, in programma domani sera alla Casa del Popolo di Bonelle. Leggi anche: Poli Bortone, a Lecce la resa dei conti: vertice con gli assessori. Ipotesi dimissioni e rimpasto