Fagioli ci prova Gudmundsson e Dodo serata da cancellare Le pagelle viola

Nella partita di ieri sera a Londra, la squadra viola ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace. Il portiere ha ottenuto un voto di 6, riuscendo a evitare il gol su un rigore calciato dall’attaccante avversario. In campo, alcuni giocatori come Fagioli hanno tentato di creare azioni offensive, mentre altri, come Gudmundsson e Dodo, sono stati valutati con prestazioni insufficienti.

Firenze, 9 aprile 2026 – Le pagelle dei giocatori viola dopo la sconfitta a Londra per 3-0 contro il Crystal Palace: De Gea 6 – Graziato dalla mira sbilenca di Guessand, non può nulla sul rigore di Mateta. Fa un grande miracolo sempre sul francese, ma si arrende sul tap in di Mitchell. Non può nulla sulla conclusione di Sarr per il tre a zero. Dodo 4 – Si trova Guessand sulla rotta verso l’area avversaria e soffre. Prova anche ad accentrarsi, scambiandosi con Harrison e limita il raggio d’azione. Sbaglia nell’occasione del raddoppio quando non sale tenendo in gioco Sarr che avvia tutto. E’ sempre fuori giri. Pongracic 4,5 – Si spaventa subito per un colpo di testa di Mateta che non centra la porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fagioli ci prova, Gudmundsson e Dodo serata da cancellare. Le pagelle viola Le pagelle viola di Bologna-Fiorentina: Dodo come ai vecchi tempi, Mandragora leader come FagioliFirenze, 18 gennaio 2026 – Ecco le pagelle viola di Bologna-Fiorentina: De Gea 6 - Non può nulla sulla testata di Fabbian che colpisce da due passi,... Leggi anche: Pagelle Crystal Palace Fiorentina: serata da dimenticare per i viola! Gudmundsson male, brilla Mateta Temi più discussi: Fagioli ci prova, Gudmundsson e Dodo serata da cancellare. Le pagelle viola; [LIVE] Verona-Fiorentina 0-1: finisce al Bentegodi, Fagioli regala 3 punti d'oro in chiave salvezza; Il Verona crea ma non segna, Fagioli condanna l'Hellas e fa volare la Fiorentina; De Gea para tutto e nel finale Fagioli gela il Bentegodi: Verona-Fiorentina finisce 0-1. Fagioli ci prova, Gudmundsson e Dodo serata da cancellare. Le pagelle violaDe Gea 6 – Graziato dalla mira sbilenca di Guessand, non può nulla sul rigore di Mateta. Fa un grande miracolo sempre sul francese, ma si arrende sul tap in di Mitchell. Non può nulla sulla ... lanazione.it L’urlo di Fagioli, la rissa finale e Gudmundsson con la maglia strappata: Verona-Fiorentina 0-1La rete dell'ex centrocampista della Juventus regala tre punti salvezza alla formazione viola, ad una sola lunghezza di distanza dal Torino ... tuttosport.com Fagioli alla messicana - facebook.com facebook Nicolò Fagioli = match-winner for Fiorentina #UECL | @acffiorentina x.com