Sabato 11 aprile 2026, alle ore 16, si terrà l'inaugurazione del secondo punto vendita di Fabula Patisserie a Roma, situato in via Tacito 66, nel quartiere di Prati. L'apertura avverrà a pochi passi da via Cola di Rienzo, una delle zone più frequentate per lo shopping nella capitale. L'evento segna l'espansione del negozio nella città, con l'apertura ufficiale prevista nel pomeriggio di quel giorno.

Roma si prepara a un nuovo capitolo goloso: sabato 11 aprile 2026, alle ore 16, Fabula Patisserie inaugura il suo secondo negozio in via Tacito 66, nel cuore di Prati, a pochi passi dalla vivace via Cola di Rienzo, uno dei principali punti di riferimento dello shopping romano. Dopo il trionfo a Terni, la pasticceria trendy nata dall’estro dei fratelli influencer Giorgia e Tommaso Malerba e del maestro pasticcere Federico Campisi sbarca nella Capitale, per continuare a conquistare gli amanti dei lievitati internazionali e della pasticceria gourmet. Un’apertura imperdibile, con omaggi per i primi visitatori. Giorgia Malerba annuncia: «I primi duecento visitatori riceveranno al loro arrivo un braccialetto d’ingresso e potranno poi ritirare un cookie in omaggio ». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fabula Patisserie apre il secondo negozio a Roma: inaugurazione sabato 11 aprile in zona Prati

'Fabula' sbarca a Roma: la pasticceria di Giorgia Malerba nata a Terni apre nel quartiere PratiLa pasticceria ‘Fabula’, attività nata a Terni nel 2024 da un progetto dell’influencer Giorgia Malerba, si prepara ad aprire nelle prossime settimane...

Maccarese, il Dazio apre le porte: sabato 18 aprile l’inaugurazioneFiumicino, 8 aprile 2026 – Nuovo appuntamento a Maccarese, dove sabato 18 aprile 2026 è in programma l’inaugurazione del Dazio.