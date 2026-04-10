F1 2026 | piano d’emergenza per correggere la gestione dell’energia

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì si sono riuniti esperti tecnici di scuderie e produttori di unità di potenza per discutere di possibili modifiche ai regolamenti tecnici e sportivi della Formula 1 nel 2026. La riunione è stata convocata per affrontare le criticità riscontrate nella gestione dell’energia durante le stagioni precedenti, con l’intento di predisporre un piano di emergenza che migliori le prestazioni e la sicurezza in pista.

Gli esperti tecnici delle scuderie e dei produttori di unità di potenza si sono riuniti giovedì per avviare una serie di consultazioni volte a modificare i regolamenti tecnici e sportivi del 2026, con l’obiettivo di correggere le criticità emerse nella gestione dell’energia. Il dialogo, definito dalla FIA come costruttivo, punta a risolvere problemi legati alla distribuzione elettrica che hanno influenzato le prestazioni e la sicurezza in pista. La gestione energetica al centro del tavolo tecnico. Il fulcro della discussione riguarda il modo in cui le monoposto gestiscono l’energia elettrica, un aspetto che ha sollevato diverse preoccupazioni tra i piloti durante le sessioni di qualifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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