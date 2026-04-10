Il film Exit 8, uscito il 10 aprile, ha portato gli appassionati al cinema. Prima della proiezione, Steam ha offerto uno sconto del 30% sul gioco sviluppato da Kotake Create. L’offerta è disponibile fino a data da stabilire, permettendo agli utenti di acquistare il titolo a un prezzo ridotto prima di vedere il film. La promozione riguarda solo le copie digitali acquistate sulla piattaforma di distribuzione.

L’uscita cinematografica di Exit 8 questo 10 aprile spinge gli utenti verso un’offerta speciale su Steam, dove il titolo di Kotake Create è disponibile con uno sconto del 30%. Il prezzo del software è sceso a 2,79 dollari rispetto ai 3,99 dollari originari, permettendo un risparmio di 1,20 dollari decide di giocare prima di recarsi in sala. L’impatto della trasposizione mediale sul mercato dei titoli indie. Il fenomeno che vede i videogiochi trasformarsi in opere filmiche non è una novità assoluta, ma l’approdo di Exit 8 nelle sale dimostra come anche le produzioni indipendenti possano raggiungere una rilevanza culturale tale da giustificare un adattamento cinematografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Exit 8 al cinema: risparmia il 30% su Steam prima della visione

Appuntamento serale in tv: tra cinema d’autore, talk show approfonditi e serie internazionali in prima visioneStasera, sabato 31 gennaio 2026, la televisione italiana si trasforma in una finestra su mondi diversi: da città sostenibili a avventure in Africa,...

“Sognando Rosso”: il documentario su Montezemolo e la Ferrari in prima visione il 20 marzo su Sky Documentaries e NOWDiretto dallo sceneggiatore di “Senna” Manish Pandey, il film racconta l’uomo che ha salvato il Cavallino Rampante due volte: dai trionfi di Lauda e...

Temi più discussi: Exit 8: ecco il final trailer dell'inquietante horror giapponese presto anche nei cinema italiani; Exit 8, trailer finale: l’horror giapponese che trasforma un corridoio in un incubo mentale; 25 film da vedere al cinema ad aprile, da The Drama a Il Diavolo veste Prada 2. FOTO; Exit 8 – Trailer di un infernale labirinto.

Exit 8: ecco il final trailer dell'inquietante horror giapponese presto anche nei cinema italianiEsce in America il 10 aprile e il 23 aprile in Italia con Adler Entertainment, Exit 8, l'horror giapponese ispirato all'omonimo videogame. E questo è il final trailer. comingsoon.it

Il regista del film di The Exit 8 è stato ispirato da un consiglio di Shigeru MiyamotoShigeru Miyamoto diede un ottimo consiglio al regista del film di The Exit 8, che ha continuato a seguirlo in tutte le sue opere. multiplayer.it

In 'Exit Queen - Scacco alla Regina', Francesco Spartà e Marco Ubezio ricostruiscono ambienti reali e atmosfere della Gran Bretagna alle prese con l'imprevedibile scelta di cancellare la sua istituzione più sacra - facebook.com facebook

Cercava una exit strategy per sottrarsi al disastro delle sue scelte neuropsichiatriche. Se i 10 punti iraniani sono "una buona base" per le trattative, non vuol dire che ha trollato tutti come qualche sciocco cantore del disagio va dicendo, vuol dire che TACO si è x.com