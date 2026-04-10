In una nota ufficiale, un rappresentante di Ex Cf Gomme ha espresso il sostegno alla realizzazione di un grande silos con 300 posti auto nell’area dell’azienda, sottolineando di condividere questa proposta. Ha inoltre invitato le autorità a non lasciarsi influenzare dalle richieste di un partito politico locale, che si oppone all’espansione dei parcheggi. La questione riguarda quindi il potenziamento delle strutture di sosta nella zona industriale.

"Non solo condividiamo l’idea di un silos con 300 posti auto nell’area CF Gomma, ma invitiamo l’amministrazione a non farsi minimamente condizionare dalle incomprensibili pressioni del Pd che, al contrario, vorrebbe negare un incremento di parcheggi". Così si esprime, in una nota congiunta, la maggioranza al completo, dopo le perplessità espresse da Giacomo Ghilardi rispetto al nuovo progetto che la proprietà del sito ex industriale, il consorzio Cocec, ha presentato agli uffici, decidendo unilateralmente di spazzare via quello precedente, che pure aveva visto l’approvazione del preliminare da parte della Giunta, e di ripartire dal "via" dell’iter burocratico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Cf Gomme: "Avanti tutta sui parcheggi"

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