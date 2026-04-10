Ex California Bakery il nuovo bando assegnato a Food and Beverage

A Bergamo, la società Food and Beverage ha ottenuto la locazione commerciale dell’immobile situato presso la stazione superiore della Funicolare di Città Alta. La procedura, avviata da ATB Mobilità, si è conclusa con questa assegnazione, dopo aver esaminato le candidature e seguito le pratiche amministrative previste. L’immobile, precedentemente legato all’attività di una bakery, ora sarà gestito dalla nuova società.

Bergamo. Con l’assegnazione alla società Food and Beverage della locazione commerciale dell’immobile situato presso la stazione superiore della Funicolare di Città Alta, si è conclusa la procedura avviata da ATB Mobilità. Al bando hanno partecipato cinque operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. In coerenza con quanto previsto dall’avviso, la Commissione ha valutato le proposte pervenute tenendo conto del forte legame che unisce storicamente ATB – proprietaria degli spazi – e la Funicolare con la città e la comunità di Bergamo. Al termine della procedura, la migliore offerta è risultata quella presentata dalla... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ex California Bakery, aperto il nuovo bando per il locale alla funicolarePoco meno di due mesi fa, quasi a sorpresa, abbassava le serrande California Bakery, dopo anni di attività.

Tawadrous Sameh è il nuovo Food & Beverage Manager del Relais Almaranto, con Adagio e AnimaCALAMANDRANA (AT) – Il Relais Almaranto inaugura una nuova fase del proprio percorso gastronomico con l’arrivo di Tawadrous Sameh come nuovo Food &...

Ex California Bakery, il nuovo bando assegnato a Food and BeverageEntro 90 giorni verrà avviata la nuova attività nei locali della stazione superiore della funicolare di Città Alta ... bergamonews.it

California Bakery, l’ex patron Marco D’Arrigo condannato per bancarotta: partecipò al reality Boss in incognitoMilano – Per il crac di California Bakery del dicembre 2019, e di altre quattro società è stato condannato per bancarotta a 4 anni e 4 mesi di reclusione l'ormai ex patron Marco D'Arrigo. Lo ha deciso ... ilgiorno.it