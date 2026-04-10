Ex calciatori del Bra indagati per violenza di gruppo e revenge | la ragazza tentò il suicidio

La Procura di Asti sta seguendo un’indagine riguardante tre ex calciatori del Bra, coinvolti in un episodio avvenuto durante una festa dopo una partita di calcio. Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, e uno di loro è anche indagato per diffusione illecita di immagini sessuali. La vicenda ha portato anche al ricovero in ospedale di una ragazza, che avrebbe tentato il suicidio.

L’inchiesta della Procura di Asti: tre calciatori indagati dopo la festa per la C. Tre ex giocatori del Bra sono indagati per violenza sessuale di gruppo, mentre per uno di loro si aggiunge anche l’accusa di diffusione illecita di immagini sessuali. L’indagine, coordinata dalla Procura di Asti, è partita dalla denuncia di una studentessa universitaria. Secondo quanto emerso, le accuse riguardano fatti avvenuti la sera del 30 maggio scorso, negli ultimi giorni della stagione che aveva visto la squadra cuneese conquistare la promozione in Serie C. Chi sono gli indagati e le accuse contestate. Gli indagati sono: Fausto Perseu, 23 anni, oggi al Giulianova. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ex calciatori del Bra indagati per violenza di gruppo e revenge: la ragazza tentò il suicidio Leggi anche: Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidio Stupro di gruppo e revenge porn: a processo tre ex calciatori del BraUna studentessa denuncia abusi dopo la promozione in Serie C: uno degli imputati è accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali, le... Temi più discussi: Degenera il party dei calciatori: violenza sessuale e revenge porn contro una studentessa di Torino, tre giocatori a processo; Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; Addio all’ex magistrato Calogero, fu il simbolo delle inchieste sulle Br; Tabellino partita Vis Pesaro vs Bra. Tre ex calciatori del Bra accusati di stupro dopo festa Serie C. Uno milita nel LigornaTre ex giocatori del Bra, squadra dell'omonima città in provincia di Cuneo, sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. Uno di loro, Alessio Rosa, 22enne di Roma che ora gioc ... primocanale.it Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcioLeggi su Sky TG24 l'articolo 'Stuprata dopo una festa per la Serie C', imputati tre ex giocatori del Bra calcio ... tg24.sky.it Ex centrocampista del Latina, è indagato dalla Procura di Asti per violenza sessuale di gruppo insieme ad altri due ex calciatori del Bra - facebook.com facebook Violenza di gruppo, Bra sotto choc. Il club: “Se fatti accertati, meritano la più ferma condanna” x.com