Ex base NATO | la sfida dei cittadini per un polo scientifico a Grole

Un gruppo di cittadini di Castiglione delle Stiviere ha iniziato una mobilitazione per il recupero dell’ex base NATO situata sul Monte Corna, a Grole. La richiesta riguarda un possibile utilizzo della struttura come polo scientifico. La proposta ha suscitato attenzione tra le persone che vivono nella zona, portando a incontri e discussioni pubbliche sulla destinazione futura dell’area. La questione sta attirando l’interesse di diverse parti coinvolte nel territorio.

Un gruppo di cittadini di Castiglione delle Stiviere ha dato il via a una mobilitazione diretta per il recupero dell’ex base NATO situata sul Monte Corna, a Grole. La raccolta firme per presentare una petizione ufficiale al Sindaco Enrico Volpi, alla Giunta e al Consiglio comunale si terrà domani mattina, sabato 11 aprile, dalle ore 9 alle 12 presso piazza Dallò, con l’obbligo di esibire un documento d’identità per la validità della partecipazione. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare un’area che, dal passaggio del patrimonio comunale nel 2015, è rimasta in uno stato di abbandono. Il sito dell’ex ponte radio, dismesso nei primi anni Duemila, rappresenta oggi una ferita nel paesaggio locale, con criticità legate alla sicurezza e all’incremento dei costi necessari per una futura bonifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex base NATO: la sfida dei cittadini per un polo scientifico a Grole Leggi anche: Bagnoli: 100.000 mq da ex base Nato a polo di inclusione Collesalvetti | Maffi Riabilita diventa un Polo della Salute: "Cura e diagnostica al servizio dei cittadini"Un centro medico multidisciplinare capace di rappresentare una nuova frontiera per la salute del territorio. Si parla di: Un osservatorio nell’ex base Nato di Castiglione, il sindaco: Nessuna preclusione. Ex Base Nato ospita MASTERS AT WORKL’Ex Base Nato, situata a Bagnoli a pochi minuti dal centro di Napoli, è una delle location più suggestive del Sud Italia ed è un esempio straordinario di ... napolivillage.com Masters At Work a Napoli: le icone della house music accendono l’Ex Base NATONAPOLI, 1 aprile 2026– Il countdown è iniziato per uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione musicale partenopea. Il 26 aprile, la suggestiva cornice dell’Ex Base NATO di Bagnoli ospiterà ... varese7press.it