Ex Alberti occupato Rorandelli non ci sta | Difficile intervenire

Un edificio che un tempo ospitava una scuola è attualmente occupato, nonostante siano state adottate diverse misure di sicurezza come recinzioni, finestre murate e lucchetti. Un rappresentante ha dichiarato che sono state intraprese tutte le azioni possibili per fermare le invasioni, ma ha comunque riconosciuto la difficoltà di intervenire efficacemente. La situazione rimane al centro di un'attenzione crescente.

"Abbiamo intrapreso ogni azione possibile per fermare le invasioni nell’ex Alberti. Recinzione, finestre murate, lucchetti. Ma bloccare queste persone è praticamente impossibile". Fabio Rorandelli, fa il punto sulla situazione relativamente alle occupazioni abusive nell’area sulla quale il suo Gruppo ha un progetto di recupero ormai in attesa da anni. "Quando abbiamo preso in carico la struttura – ha detto – questa era già occupata da mesi. Non a caso siamo entrati dopo uno sgombero effettuato da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza (era l’ottobre 2023 ndr). Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per impedire che le persone tornassero nella struttura murando gli accessi, mettendo nuovi lucchetti ai cancelli, ripristinando la recinzione dove era stata divelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Alberti occupato. Rorandelli non ci sta: "Difficile intervenire" Leggi anche: Napoli, Manna non ci sta: «Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito» Alberti: "Ivanovic in miglioramento, una settimana in più ci sarà utileLa pallacanestro Brescia vive una finestra di pausa significativa dopo la Coppa Italia, con nessuna partita in calendario fino al 15 marzo per...