Eventi week-end | Stramatteotti a Saronno Street food a Bollate e Firunada a Garbagnate

Nel fine settimana dal 10 al 12 aprile 2026 si svolgono diversi eventi nella zona. A Saronno si terrà la camminata non competitiva denominata “Stramatteotti”, mentre a Bollate si potrà gustare lo street food, con proposte culinarie provenienti da vari paesi. A Garbagnate, invece, si svolge “Firunada”, una manifestazione che coinvolge la comunità locale. Questi appuntamenti sono stati annunciati attraverso canali ufficiali e sono stati programmati nel rispetto delle normative vigenti.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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