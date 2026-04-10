Evase dai domiciliari ma era disorientato per l' alcolismo | assolto 63enne

Un uomo di 63 anni residente a Grotte è stato assolto dal tribunale di Agrigento dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. La sua difesa ha sostenuto che l’uomo fosse disorientato a causa di problemi di alcolismo, motivo per cui non avrebbe volontariamente violato le restrizioni. La decisione è arrivata dopo aver valutato le testimonianze e le condizioni personali dell’imputato.

Il tribunale di Agrigento ha assolto un uomo di 63 anni, residente a Grotte, dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. L'episodio risale all’8 ottobre 2024, quando l’uomo era stato sorpreso fuori casa senza autorizzazione, mentre stava scontando una misura alternativa alla detenzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Evade dai domiciliari per chiedere una sigaretta a un passante: assolto 34enneIl giudice Antonella Ciraulo ha assolto “per particolare tenuità del fatto” un cittadino egiziano di 34 anni accusato di evasione dagli arresti... Narcos 'Pippetto' assolto dall'accusa di evasione dai domiciliariÈ stato assolto dall’accusa di evasione Francesco Iannone, 54 anni, originario di Arienzo, noto come “Pippetto”. Alcamo, evade dai domiciliari e ruba al supermercato: arrestato 29enneALCAMO. Era agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un supermercato. Protagonista della vicenda un 29enne di Alcamo, arrestato dai Carabinieri della ... alqamah.it Evade dai domiciliari a poche ore dall'arresto per spaccio in un b&b: 30enne di Penne finisce in carcereIl primo arresto a Montesilvano con la misura restrittiva che avrebbe dovuto scontare nell'abitazione di Penne, ma nella notte i carabinieri, passati nell'abitazione per una verifica, non l'hanno trov ... ilpescara.it