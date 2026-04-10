Europa League Porto-Nottingham Forest 1-1 | gol e highlights Autogol clamoroso di Fernandes

Il Porto e il Nottingham Forest si sono affrontati nella prima partita dei quarti di finale di Europa League, terminata con un punteggio di 1-1. Durante la partita, è stato segnato un gol su autogol da Fernandes del Porto. La sfida si è giocata in casa del Porto, con entrambe le squadre che hanno concluso la partita con un punto ciascuno.

Il Porto di Francesco Farioli frena in casa 1-1 contro il Nottingham Forest nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. A negare la vittoria ai Dragoes questo assurdo autogol di Martim Fernandes che da quasi metà campo sorprende Diogo Costa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europa League, Porto-Nottingham Forest 1-1: gol e highlights. Autogol clamoroso di Fernandes La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League: autogol assurdo e infortunio in 6 minutiIl difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete... Temi più discussi: Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesi; VIDEO. Porto-Nottingham Forest 1-1: gol e highlights; L'unica gioia italiana? Il gol di Grifo che lancia il Friburgo: 3-0 al Celta. Pari tra Porto e Forest; Quale partita su TV8 stasera 9 aprile: Europa League anche in chiaro e gratis, dove vedere Bologna e Fiorentina. Tragedia a Porto: muore tifoso del Nottingham Forest in trasferta per l'Europa LeagueUna serata di calcio si è trasformata in tragedia a Porto, dove un tifoso del Nottingham Forest ha perso la vita poco dopo la gara disputata giovedì. tuttomercatoweb.com Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesiNell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest pareggia in casa del Porto lasciando ancora aperto il discorso qualificazione. it.uefa.com Dopo aver sconfitto il Bologna in Europa League, Unai Emery si è lasciato andare a un’analisi sul calcio italiano: secondo l’allenatore dell’Aston Villa, il nostro movimento non è in una situazione così negativa e i risultati raggiunti dai club negli ultimi anni ne s x.com Andata dei quarti di Europa League, 1-3 al Dall’Ara. Primo tempo dominato dai rossoblù, però arriva la doccia gelata degli inglesi. Nel finale Rowe accorcia le distanze ma l’ultimo calcio d’angolo è fatale - facebook.com facebook