Eurolega una Virtus incerottata cede anche al Baskonia Ottavo ko di fila per Bologna
La Virtus Bologna ha subito una nuova sconfitta nella partita di Eurolega contro il Baskonia, arrivando così all’ottavo risultato negativo consecutivo tra campionato e coppa. La squadra, che si presentava con diverse assenze, ha perso anche questa sfida casalinga, proseguendo una serie di risultati sfavorevoli che si protrae da diverse settimane. La partita si è conclusa con il punteggio a favore degli avversari, in una serata caratterizzata da alcune difficoltà per la formazione italiana.
Bologna, 10 aprile 2026 – Si allunga la spirale di risultati negativi della Virtus Bologna, che all’ultima apparizione casalinga della stagione regolare di Eurolega incassa l’ottava sconfitta di fila tra campionato e coppa. A passare alla Virtus Arena, che nel finale ha rumoreggiato chiedendo ai giocatori una reazione, questa volta è stato il Baskonia Vitoria, il quale ha inanellato il quarto successo consecutivo piegando i bianconeri 82-72. La Virtus, che si presentava ai blocchi di partenza del match con le rotazioni degli esterni ridotte all’osso per le assenze di Vildoza, Pajola e Morgan (il club ha tesserato oggi Yago Dos Santos che non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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La Virtus prova a sbloccarsi col Baskonia: ultimo match di Eurolega a BolognaBologna, 9 aprile 2026 - Ultimo appuntamento casalingo di Eurolega per la Virtus che domani sera (venerdì 10 aprile) alle 20.
Eurolega, Baskonia-Virtus Bologna 87-76: gli highlights
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