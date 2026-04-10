La Virtus ha subito la sua ottava sconfitta consecutiva in Eurolega, perdendo in casa contro il Baskonia. La squadra bolognese non riesce a trovare una vittoria da diverse settimane e giovedì si concluderà la fase regolare del torneo. I tifosi, dopo questa serie negativa, si preparano a una fine di stagione che si prospetta difficile. La partita si è conclusa con il team ospite che ha prevalso sulla Virtus in un incontro combattuto.

Bologna, 10 aprile 2026 - Difficile trovare un motivo per sorridere. Diciamo allora che pensare che giovedì la stagione regolare di Eurolega per la Virtus sarà finita, consentirà ai tifosi di tirare quantomeno un sospiro di sollievo. Contro il Baskonia, alla Virtus Arena, arriva la sconfitta consecutiva numero 8. Virtus che scivola dalla diciassettesima alla diciottesima posizione e Jakovljevic che è 05 in panchina da quando ha preso il posto di Ivanovic. Potrebbe piovere? Sì, c’è il sole (o meglio c’era), ma Morgan è out per una forma di gastroenterite. E poi ci sono i lati dolenti di una squadra che non vince più dal 15 marzo. Carsen Edwards litiga con il canestro e con i fischietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eurolega, ottavo ko di fila per la Virtus: perde in casa contro il Baskonia

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