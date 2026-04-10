Eurolega crisi nera per l’Olimpia Milano | fischi e terza sconfitta di fila

L’Olimpia Milano ha subito una sconfitta contro il Bayern in una partita di Eurolega che si è conclusa tra fischi e proteste dei tifosi. Questa gara rappresenta la terza consecutiva persa dalla squadra, che fatica a ritrovare il ritmo e la forma migliore. La squadra ha mostrato difficoltà sia in attacco che in difesa, evidenziando una fase negativa nelle recenti uscite europee.

L’Olimpia Milano non riesce a uscire dalla crisi di gioco e prestazioni: altra serata da incubo in Eurolega, stavolta contro il Bayern Non è un periodo facile per l’Olimpia Milano. I meneghini devono assorbire l’amarezza per l’eliminazione dell’Eurolega e un pubblico che non sembra dare più la pazienza e il sostegno di qualche settimana fa. Ieri sera era in programma la sfida contro il Bayern e, anche in questo caso, è arrivata una prestazione scialba e incolore, senza capacità di reazione. Il punteggio finale è stato di 94-84 in favore degli ospiti, che con questo risultato sono anche riusciti a superare gli italiani in classifica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Basket, Eurolega: dolorosa sconfitta per l’Olimpia Milano contro DubaiPoteva essere un’ulteriore occasione per avvicinarsi alla zona play-in ma per l’Olimpia Milano arriva invece la quattordicesima sconfitta del...

Olimpia Milano, altro crollo: sconfitta contro il Paris in EurolegaAltra sconfitta per l'Olimpia Milano, la numero 17 in Eurolega, la quarta conscutiva in trasferta.

Temi più discussi: Serie A: Bologna in crisi profonda, Milano torna alla vittoria; Eurolega: Olimpia parola fine, playoff-playin folli; Nba Europe, stanotte scade il termine per entrare: il Milan di Cardinale è interessato; Virtus, serve la vittoria scaccia-crisi. Il club sul mercato per un regista.

Video Milano Bayern Monaco (84-94) | Sintesi e highlights: altro KO per l’Olimpia (Eurolega)Video Milano Bayern Monaco (risultato finale 84-94) gol e highlights della partita valevole per il trentaquattresimo turno di Eurolega, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

EuroLega. Olimpia fischiata al Forum, l’ultima in casa è una debacle: altro ko con il BayernEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Il ds di Daniele Baiesi prende la parola dopo il ko di Olimpia Milano con il Bayern. «L’ambizione è il playoff, l’obiettivo credo sia quello di ottenere il meglio dalle risorse, i giocatori che arrivano qui devono essere messi in condizione di fare il proprio meglio. No x.com

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