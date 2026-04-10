Dopo quattro anni di assenza, torna su Sky la terza stagione di Euphoria, composta da otto episodi. La narrazione riprende con Rue, che si trova a cinque anni dai fatti della seconda stagione, mentre affronta questioni legate alle dipendenze e ai tentativi di ricostruire la propria vita. I personaggi si confrontano con il passaggio all’età adulta e con le sfide che questa fase comporta, tra speranze e difficoltà.

Dopo quattro anni di silenzio, il gran ritorno. Euphoria, venticinque nomination agli Emmy e nove vittorie, è pronta a debuttare su Sky, con otto episodi inediti. La terza stagione dello show, incensato unanimemente per la capacità di esporre la realtà dei giovani, quella scomoda e poco patinata, sarà disponibile a partire dalla prima serata di lunedì 13 aprile. Giorno storico che, per chi abbia seguito lo show fin dal principio, legandosi a personaggi che poco hanno di iperbolico o cinematografico. Rue Bennett, personaggio che ha eletto Zendaya icona globale, è un'adolescente tossica. Sulla carta, dovrebbe rappresentare un'eccezione, diversa dalla miriade di adolescenti che cerca di imbroccare la strada giusta per il mondo dei grandi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Euphoria», il ritorno su Sky. La terza stagione riparte da Rue e dalla sfida di crescere

Euphoria torna con la terza stagione: debutto il 13 aprile su Sky e NOWIn onda su Sky A quattro anni dalla seconda, acclamata stagione, tornano ad accendersi i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di un’intera...

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Euphoria - Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Sky Italia

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Abbiamo visto il primo episodio della terza e ultima stagione della serie che raccontava una generazione allo sbando Euphoria e, per ora, ci sono diversi problemi x.com

Dimenticate i corridoi del liceo: Euphoria 3 riparte cinque anni dopo. Scopri come il salto temporale cambierà per sempre le vite di Rue, Nate e Cassie nel nuovo capitolo in arrivo su Sky https://ebx.sh/v7Ugb9 - facebook.com facebook