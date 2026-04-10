In un confronto acceso sulle etichette musicali indipendenti, nasce la richiesta di restituzione di fondi destinati a Fossoli. Un esponente di un partito di centrodestra commenta il dibattito come “lunare e autoreferenziale”. Nel frattempo, il coordinamento di un’associazione che riunisce piccole realtà musicali sta confrontando direttamente una delle figure più note del panorama musicale internazionale.

’Stage & Indies’, il coordinamento che rappresenta la filiera delle piccole realtà musicali mette alla prova Kanye West. Il coordinamento resta infatti dell’idea che "non si può rimanere in silenzio e dare spazio nel nostro Paese a chi ha inneggiato a Hitler e a chi ha diffuso gravissime dichiarazioni di stampo nazista, totalmente fuori dalla nostra Costituzione". Tuttavia, se le scuse pronunciate dal rapper che si esibirà a luglio a Reggio Emilia sono sincere, "si chiede che una quota del cachet dell’artista e del ricavato dell’incasso dalla sua serata venga devoluta alla Fondazione Fossoli che gestisce dal 1996 un memoriale di importanza internazionale, che fu anche un campo di concentramento per ebrei, dove si svolgono eventi per giovani contro le discriminazioni razziali, religiose e di qualsiasi natura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Etichette indipendenti: "Devolva fondi a Fossoli". Aragona (FdI): "Dibattito lunare autoreferenziale"

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