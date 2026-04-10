Etichette che nascono in collina

In questa regione collinare e montuosa, che costituisce l’unica area dell’Italia peninsulare priva di sbocco sul mare, le coltivazioni di vite e olivo sono molto diffuse. La presenza di terreni collinari favorisce la produzione di etichette vinicole e olivicole, che sono parte integrante dell’economia locale. La conformazione del territorio ha influenzato le pratiche agricole e la creazione di prodotti tipici della zona.

L’Umbria è una regione collinare al 71% e montuosa per la parte restante. È l’unica regione dell’Italia peninsulare a non essere bagnata dal mare e il territorio è particolarmente predisposto alla coltivazione della vite e dell’ olivo. Lo scenario collinare è infatti una caratteristica costante in tutta la regione, in un continuo salire e scendere di colli e pendii, i colori grigio-verde degli olivi e i vigneti intervallati da località ricche di arte, storia e tradizione. Piccola come dimensioni, con i suoi 17mila ettari vitati e una produzione di poco più di un milione di ettolitri di vino, l’Umbria ha un elevato rapporto tra superficie vitata e superficie totale disponibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Vini, c'è anche la terrazza che domina la collina: la cantina dei due fratelli compie un anno e accoglie 5 nuove etichetteSi afferma sulle colline di Montiano una giovane azienda vinicola fondata da due giovani fratelli: Nicolas e Sofia Berretti.

Leggi anche: Galliani: “Come nascono i giorni del Condor? Nascono da un mio pensiero”

Argomenti più discussi: Vini da terre confiscate, etichette sperimentali e musica: a Foqus arriva Wine Spot - Vini rivoluzionari; Come conoscere davvero l'autismo, l'importanza di combattere etichette e pregiudizi: Siamo diversi come tutti, non speciali; Le Officine della Musica, la nuova rubrica di Onda Musicale che racconta le etichette che hanno costruito la musica; A Vinitaly 2026 debutti e nuove etichette: ecco le novità.

L’amicizia vera non ha etichette e non si misura nelle appartenenze, ma nei valori condivisi Con Veronese Simone Antonio c’è una sinergia che unisce, rafforza e rende ogni passo più solido - facebook.com facebook

Cerchi un'etichettatrice che utilizza la stampa termica per etichette di qualità con cui tenere sempre tutto in ordine Su Amazon Haul trovi il kit e un 1 rotolo adesivo in omaggio a 14,99€ con spedizioni gratuite superata la soglia dei 15€ ADV x.com