Estrela da Amadora-Sporting Lisbona sabato 11 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Leoni vincenti già a fine tempo?

Sabato 11 aprile 2026 alle 21:30 si sfidano Estrela da Amadora e Sporting Lisbona in una partita valida per il campionato di calcio. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono eventuali cambiamenti prima del calcio d’inizio. Dopo la vittoria del Porto in una gara precedente, il discorso per il titolo si è complicato, e ora le due squadre cercano punti importantissimi per la classifica.

Dopo la vittoria del Porto al Municipal di Braga, il discorso per il titolo sembrava archiviato: nello scorso turno, però, la capolista è inciampata in casa col Famaliçao e lo Sporting Lisbona, che venerdì aveva sconfitto il Santa Clara, si è avvicinato a 2 soli punti virtuali di distanza (giova ricordare che i Leoni hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Estrela da Amadora-Sporting Lisbona (sabato 11 aprile 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Leoni vincenti già a fine tempo? Estrela da Amadora-Sporting Lisbona (sabato 11 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Leoni vincenti già a fine tempo?Dopo la vittoria del Porto al Municipal di Braga, il discorso per il titolo sembrava archiviato: nello scorso turno, però, la capolista è inciampata... Estrela da Amadora-Sporting Lisbona (sabato 11 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Rui Borges continua l’inseguimentoDopo la vittoria del Porto al Municipal di Braga, il discorso per il titolo sembrava archiviato: nello scorso turno, però, la capolista è inciampata...