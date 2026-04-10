Sabato 11 aprile 2026 alle 21:30 si tiene la partita tra Estrela da Amadora e Sporting Lisbona. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. Si discute se leoni possano chiudere la partita già nel primo tempo. La vittoria del Porto in una precedente gara aveva ridotto le possibilità di un titolo per le squadre in campo.

Dopo la vittoria del Porto al Municipal di Braga, il discorso per il titolo sembrava archiviato: nello scorso turno, però, la capolista è inciampata in casa col Famaliçao e lo Sporting Lisbona, che venerdì aveva sconfitto il Santa Clara, si è avvicinato a 2 soli punti virtuali di distanza (giova ricordare che i Leoni hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estrela da Amadora-Sporting Lisbona (sabato 11 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Leoni vincenti già a fine tempo?

Estrela da Amadora-Sporting Lisbona (sabato 11 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Rui Borges continua l’inseguimentoDopo la vittoria del Porto al Municipal di Braga, il discorso per il titolo sembrava archiviato: nello scorso turno, però, la capolista è inciampata...

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