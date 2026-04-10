Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 10 aprile 2026

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20 si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri relativi all’estrazione numero 58 dell’anno, con risultati disponibili subito dopo la conclusione dell’evento. I numeri vincenti sono stati comunicati attraverso vari canali ufficiali e sono ora accessibili a chi ha partecipato alle rispettive giocate.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 10 aprile 2026. Oggi, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 58 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 10 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 58 d el 10 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 10 aprile 2026 Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 2 aprile 2026 Oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 3 aprile 2026 Oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 4 Aprile 2026 Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 3 aprile: i numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 9 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 4 aprile 2026. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri vincenti e quoteLotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 10 aprile 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle 20 su Fanpage ... fanpage.it Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 10 aprile 2026In diretta le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdi 10 aprile 2026, con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 20. Il concorso odierno prevede la pubblicazione progr ... affaritaliani.it Lotto e Superenalotto, la diretta dell'estrazione di oggi - facebook.com facebook