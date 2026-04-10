Esserci sempre la questura di Messina celebra il 174° dalla fondazione della Polizia

Oggi a Messina si festeggia il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia ha visto la partecipazione di funzionari e rappresentanti del personale provenienti dalla Questura, dai commissariati e dalle specialità della provincia. Alla celebrazione erano presenti anche alcune autorità locali, che hanno assistito alle iniziative in programma per l’occasione. La giornata è dedicata ai momenti di commemorazione e di riconoscimento del ruolo della Polizia sul territorio.

La Questura di Messina celebra oggi il 174° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. I funzionari e le rappresentanze del personale della Questura, dei commissariati e delle specialità della Polizia di Stato della provincia di Messina, alla presenza delle autorità, della locale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della PoliziaBRINDISI - Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174esimo Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che... Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazioneOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del... Temi più discussi: 174° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato: Esserci sempre; Vaga tra le auto al buio: la Polizia salva un cagnolino su via Castel del Monte. La Questura: Esserci sempre; Esserci sempre. Venerdì a Belluno la celebrazione del 174mo anniversario della Polizia di Stato; La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della Polizia. La Polizia di Stato a Manfredonia: Esserci sempreLa Polizia di Stato a Manfredonia: Esserci sempre Discorso Sig. Questore Festa della Polizia Signor Prefetto, Signor Sindaco, Signor Procuratore della ... ilsipontino.net Esserci sempre: 174° anniversario della Polizia di Stato, Rieti si stringe attorno alle divise (VIDEO)Una giornata di memoria, orgoglio e vicinanza. La città di Rieti ha celebrato il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato con una cerimonia intensa e partecipata, capace di unire ... giornalelavoce.it “Esserci sempre”, a Olbia la cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato Riconoscimenti al personale e stand per divulgare la cultura della legalità - facebook.com facebook Polizia di Stato, la cerimonia per i 174 anni: «Il motto Esserci sempre» x.com