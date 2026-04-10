In un’intervista esclusiva, Fabio Viviani commenta il talento di Zaniolo, sottolineando che per il Milan è ancora presto. Riguardo alle novità in FIGC, Viviani fa riferimento alla possibile presenza di Paolo Maldini, definendolo l’uomo più adatto per il ruolo. Il confronto tra il calciatore e la società, insieme alle recenti decisioni in Federazione, sono al centro dell’attenzione nel panorama calcistico.

La redazione di PianetaMilan.it, vista la gara del Milan contro l’Udinese, ha intervistato Fabio Viviani, ex giocatore rossonero (stagione 19881989) ed ex vice allenatore del team friulano. Cresciuto a pane e Milan negli anni d'oro di Sacchi, Viviani conosce bene il peso della maglia rossonera, ma anche i talenti dell'Udinese, diventati obiettivi di mercato (anche del Milan). Per Zaniolo e Atta, per esempio, sarà un esame..sul campo. Interessano ai rossoneri e li monitoreranno da vicino “Leggo che il Milan cambierà anche il sistema di gioco. Hanno l’obiettivo della Champions, che è assolutamente fondamentale per tutte le grandi squadre italiane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA Viviani: “Zaniolo? Talento immenso, ma per il Milan è presto. Maldini in FIGC, è l’uomo giusto”

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