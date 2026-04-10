Ancor prima che termini come «MILF» e «panterona» esistessero, Il laureato fu un vero e proprio fenomeno che lasciò un segno indelebile in tutti coloro che lo videro. Anne Bancroft offrì una performance che segnò una svolta nella sua carriera, bilanciando con naturalezza raffinatezza, bellezza e profondità emotiva, mentre l’imbarazzante innocenza di Dustin Hoffman rese il film incredibilmente coinvolgente e esilarante. Scene come l’iconica “Signora Robinson, sta cercando di sedurmi, vero?” sono diventate leggendarie. Ma anche un capolavoro come questo non era immune da errori e papere. Una scena particolarmente bollente ha una storia che pochi conoscono. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Errori e papere poco noti ne «Il laureato»

Errori e papere poco conosciuti in Basic InstinctSharon Stone è stata la reincarnazione dell’età d’oro di Hollywood negli anni ’90.

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