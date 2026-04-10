Ermanno Ettore Morfino aderisce a Sud chiama Nord

Un esponente locale ha deciso di aderire a un nuovo movimento politico chiamato Sud chiama Nord. Il progetto, guidato da un leader noto nella regione, sta riscuotendo un consenso crescente nella provincia di Catania. La sua diffusione si sta intensificando, coinvolgendo sempre più persone e territori dell’area. La scelta di alcuni rappresentanti si inserisce in un quadro di rafforzamento di questa iniziativa politica.

Continua a crescere, in maniera sempre più forte e radicata, il progetto politico guidato da Cateno De Luca in tutta la provincia di Catania. Un vero e proprio “catemoto” che sta coinvolgendo amministratori, dirigenti e uomini dello Stato pronti a mettersi in gioco per il cambiamento. L’ultimo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Riccardo Pellegrino aderisce a Sud chiama NordInsieme a Pellegrino, hanno aderito anche la consigliera comunale e metropolitana Melania Miraglia, il consigliere del I Municipio Carmelo Vassallo e... Scossoni in Forza Italia nel Messinese, anche Rizzo si dimette e aderisce a Sud chiama NordGli equilibri politici nel Messinese continuano a muoversi con rapidità in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, tra riposizionamenti, addii...