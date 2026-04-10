Sabato 11 aprile 2026 alle 21, il cineteatro don Bosco di Potenza ospiterà la prima italiana dello spettacolo teatrale

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 21, il cineteatro don Bosco di Potenza ospiterà la prima italiana di Buongiorno, Ministro!. La commedia dello spagnolo Jordi Galceran vedrà sul palco Enzo Iacchetti e Antonella Civale, offrendo al pubblico lucano una narrazione che intreccia l’imprevedibilità del quotidiano con le fragilità del potere. Il motore della trama: tra crisi istituzionale e irruzione umana. Al centro della vicenda teatrale si trova un uomo che ricopre la carica di ministro, la cui carriera e reputazione pubblica sono state distrutte da uno scandalo legato alla corruzione. Nel momento di massima disperazione, quando il sembra sull’orlo di un gesto estremo, la sua esistenza viene stravolta dall’arrivo improvvisa di una donna che svolge la professione di venditrice porta a porta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enzo Iacchetti a Potenza: il caos comico tra potere e scandali

Chi è Martino, il figlio di Enzo Iacchetti: “Mio padre non è un comico, è malinconico dentro”Dal matrimonio con l’ex moglie Roberta è arrivato Martino, unico figlio di Enzo Iacchetti, che ha seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello...

Enzo Iacchetti a ValmadreraNuovo importante appuntamento per la Stagione teatrale della sala Artesfera di Valmadrera.

Si parla di: Recanati, Enzo Iacchetti in visita alla Stamperia Venieri del Liceo Leopardi.

Enzo Iacchetti a Messina per la Festa del Medico. Al via le votazioni per premiare i professionistiEnzo Iacchetti torna a Messina in occasione della VI edizione della Festa del Medico, in programma lunedì 18 maggio al ... 98zero.com

Messina, Enzo Iacchetti guest star della Festa del medicoEnzo Iacchetti torna a Messina in occasione della VI edizione della Festa del medico, lunedì 18 maggio al Palacultura: l’amatissimo attore e conduttore sarà la guest star della manifestazione promossa ... strettoweb.com