Eni ha comunicato di aver investito 70 milioni di dollari in Nouveau Monde Graphite, una società canadese quotata sui mercati di Toronto e New York. L’azienda si occupa di estrazione e lavorazione della grafite naturale e di materiali utilizzati nelle batterie. L’accordo prevede il rafforzamento della presenza nel settore delle risorse minerarie per applicazioni energetiche.

Eni annuncia il proprio investimento in Nouveau Monde Graphite (Nmg), società canadese quotata sul Toronto Stock Exchange e sul New York Stock Exchange, e attiva nel settore della grafite naturale e dei materiali avanzati per batterie. L'operazione prevede un investimento da parte di Eni di 70 milioni di dollari, nell'ambito di un aumento di capitale complessivo di 297 milioni, sottoscritto, oltre che da Eni, da due importanti investitori istituzionali canadesi, Canada Growth Fund e Investissement Québec (investitori finanziari controllati rispettivamente dal Governo del Canada e dal Governo del Québec) e attraverso un'offerta al pubblico ("Public Equity Raise"). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Si parla di: Eni investe 70 milioni nella canadese Nouveau Monde Graphite; ENI investe in Nouveau Monde Graphite.

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