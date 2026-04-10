Un'azienda italiana ha deciso di investire 70 milioni di euro in una società canadese quotata sui mercati di Toronto e New York. La società canadese opera nel settore della grafite naturale e dei materiali avanzati utilizzati nelle batterie. La notizia riguarda l'ingresso di fondi stranieri in un settore strategico per la produzione di componenti per veicoli elettrici. L'investimento è stato annunciato ufficialmente dalle parti coinvolte.

Eni annuncia il proprio investimento in Nouveau Monde Graphite (Nmg), società canadese quotata sul Toronto Stock Exchange e sul New York Stock Exchange, e attiva nel settore della grafite naturale e dei materiali avanzati per batterie. L'operazione prevede un investimento da parte di Eni di 70 milioni di dollari, nell'ambito di un aumento di capitale complessivo di 297 milioni, sottoscritto, oltre che da Eni, da due importanti investitori istituzionali canadesi, Canada Growth Fund e Investissement Québec (investitori finanziari controllati rispettivamente dal Governo del Canada e dal Governo del Québec) e attraverso un'offerta al pubblico ("Public Equity Raise"). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Si parla di: Eni investe 70 milioni nella canadese Nouveau Monde Graphite; ENI investe in Nouveau Monde Graphite.

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