Emergenza viabilità | ecco le strade chiuse per i dissesti nel Molise

Il Comitato Operativo di Viabilità si è riunito questa sera presso la Prefettura di Campobasso per coordinare il monitoraggio dei flussi stradali. La riunione si è svolta in seguito alle misure di sicurezza adottate ieri a causa dei dissesti sulle strade della regione. Sono state stabilite le strategie per gestire le chiusure e le deviazioni sul territorio. La situazione delle strade rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

Il Comitato Operativo di Viabilità si è riunito questa sera presso la Prefettura di Campobasso per coordinare il monitoraggio dei flussi stradali, a seguito delle misure di sicurezza implementate nella giornata di ieri. Nonostante l'incremento del volume di traffico rilevato sulle principali direttrici, le operazioni di filtraggio hanno permesso di mantenere una circolazione regolare, puntando verso un progressivo ripristino della normale operatività dei percorsi. Le autorità locali stanno lavor . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza viabilità: ecco le strade chiuse per i dissesti nel Molise Domenica difficile per la viabilità in città, strade chiuse e traffico modificato: ecco cosa cambiaStop alla circolazione in diverse zone in occasione di due manifestazioni sportive: la Mezza maratona della Concordia e la Granfondo di mountain bike... Leggi anche: Olimpiadi 2026, le strade chiuse a Milano: tutte le modifiche alla viabilità Temi più discussi: Emergenza viabilità nell’Isernino: ecco l’elenco delle strade provinciali chiuse; Sp104 riaperta dopo l’emergenza: riparte la viabilità tra le colline; Napoli, dispositivi di viabilità per cantieri e manifestazioni: ecco dove e quando; Strade chiuse per maltempo, dalle Marche al Molise la lista completa. Ecco i percorsi sicuri. Alluvione, ponte crollato e frane: un’emergenza dopo l’altra, i 10 giorni terribili del MoliseAlluvione, crollo del ponte sul Trigno, frana di Petacciato e viabilità in crisi: i dieci giorni di emergenza per il Molise ... primonumero.it Frana di Petacciato, Ciciliano: speranze per la viabilitàIl movimento si sarebbe fermato, situazione in via di miglioramento. Il geologo: ecco come rallentarne la riattivazione ... rainews.it Foggia Reporter. . FOGGIA- Alluvione in Capitanata, viabilità verso la normalità: Roseto presto raggiungibile A una settimana dall’emergenza alluvionale che tra l’1 e il 3 aprile ha colpito la provincia di Foggia, l'Ente Provincia ha fatto il punto sugli interventi - facebook.com facebook Alto Vastese, postazione aggiuntiva del 118 per l’emergenza viabilità. Attiva a Castiglione Messer Marino Servizio h24 per superare i disagi causati dal maltempo LA NOTIZIA COMPLETA asl2abruzzo.it/alto-vastese-p… x.com