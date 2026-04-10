Le problematiche di accesso e sicurezza negli edifici situati in via Minervini e Colelli sono state segnalate dai residenti, che evidenziano condizioni di grave disagio. Le criticità riguardano principalmente le barriere architettoniche e la mancanza di adeguate protezioni, con un impatto particolare sugli anziani e sulle persone con capacità motoria ridotta. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono interventi immediati.

Le criticità legate all’accessibilità e alla protezione degli edifici popolari di Via Minervini e Colelli hanno sollevato un grido di aiuto da parte dei residenti, i quali denunciano una condizione di estremo disagio che colpisce soprattutto gli anziani e le persone con ridotta capacità motoria. La mancanza di infrastrutture adeguate e la vulnerabilità degli ingressi rendono la vita quotidiana un percorso a ostacoli per i nuclei familiari più fragili che risiedono negli alloggi gestiti dall’Ater. Barriere architettoniche e vulnerabilità della sicurezza abitativa. Il cuore del problema risiede nell’assenza di rampe progettate per facilitare il movimento dei disabili, un elemento che incide direttamente sulla dignità e sull’autonomia di chi abita queste strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza edilizia: tra barriere e insicurezza soffrono gli anziani

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