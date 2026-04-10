È stata annunciata l'apertura di 53 nuove abitazioni gestite dall'Erap, con consegna prevista in tempi definiti. La ricognizione delle unità abitative è stata completata, e si aspetta che queste siano rese disponibili a breve per chi cerca una sistemazione. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sulla localizzazione precisa delle nuove unità. La notizia arriva in un momento in cui la domanda di alloggi è particolarmente elevata.

Sono 53 i nuovi alloggi Erap che saranno disponibili "in tempi certi". La ricognizione è stata effettuata ieri dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dal presidente Erap Tommaso Fagioli nel corso di un sopralluogo che ha interessato i quattro edifici dove insistono gli alloggi stessi, presenti il vicesindaco Samuele Animali, l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni e i tecnici. "Quella con Erap – sottolinea il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - è una sinergia preziosa perché ci consente di avere risposte a una domanda di spazi abitativi sempre attuale, che nella nostra città ha un’ulteriore sottolineatura emergente riferita all’imminente apertura del polo Amazon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza alloggi: in arrivo 53 abitazioni

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