Emanuele Fiano vicino alla rottura col Pd | Difficile se non impossibile rimanere in un Partito così

Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico, ha dichiarato che mantenere la propria posizione all’interno del partito risulta ormai molto complicato, arrivando a definire la permanenza come quasi impossibile. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito interno al partito, che ha visto diverse tensioni e divergenze recentemente pubbliche. Fiano ha espresso chiaramente il suo disagio riguardo alla situazione attuale del partito.

“È veramente difficile se non impossibile rimanere in un Partito così”. Firmato Emanuele Fiano, ex deputato milanese del Partito Democratico. A scatenare la reazione del Dem - annuncia sui social nel pomeriggio di venerdì 10 aprile - è stata la presa di posizione del suo partito che ha chiesto di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Pd, Fiano: “impossibile rimanere in un partito così”Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, critica duramente la richiesta del Pd di Milano di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv... Leggi anche: Fiano verso l'addio al Pd: "Impossibile rimanere in un Partito così" Temi più discussi: Emanuele Fiano vicino alla rottura col Pd: Difficile se non impossibile rimanere in un Partito così; Il dem Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito in cui si sceglie di cancellare il gemellaggio con Tel Aviv; Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito così; Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: 'Difficile restare'. Emanuele Fiano vicino alla rottura col Pd: Difficile se non impossibile rimanere in un Partito cosìAlla base della rottura la decisione dei Dem milanesi di chiedere al consiglio comunale di interrompere il gemellaggio con Tel-Aviv ... milanotoday.it Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito cosìLa decisione dopo la proposta dei Dem milanesi di ritirare il gemellaggio con Tel Aviv: È un classico della semplificazione manichea, da una ... huffingtonpost.it Emanuele Fiano verso l’addio al Pd: “Impossibile rimanere in un partito così”. La decisione dopo la proposta dei Dem milanesi di ritirare il gemellaggio con Tel Aviv: “È un classico della semplificazione manichea, da una parte sta solo il male, dall’altra il ben - facebook.com facebook Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: "Impossibile rimanere in un partito così" x.com