Stasera e domani si terrà lo spettacolo ‘FemminAlpha’, scritto e interpretato dalla comica Elisabetta Sabatini. Lo show, che ha già registrato il tutto esaurito per la prima data, vede Sabatini sul palco per due serate consecutive. I biglietti per la seconda rappresentazione sono ancora disponibili e possono essere acquistati online tramite il sito di vendita ufficiale.

Si intitola ‘ FemminAlpha ’ lo spettacolo scritto e interpretato dalla comica Elisabetta Sabatini in programma stasera (sold out) e domani (biglietti ancora disponibili su liveticket.it) all’ auditorium ‘Giusti’. Chi è la FemminAlpha? "Quella che riesce a fare un cambio gomme su un tacco 12 senza far sbavare il suo rossetto rosso fuoco" la risposta della comica. Ragazza dalle curve generose, la Sabatini è abituata a cavarsela da sola, senza aver bisogno di ‘principi azzurri’, ha il coraggio di farsi scoprire per com’è davvero, mettendosi a nudo davanti al pubblico. La sua famiglia ‘rustica’ le ha insegnato che qualsiasi faccenda può essere svolta con un trucco impeccabile e con dignità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Sabatini presenta lo show ’Femminalpha’

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