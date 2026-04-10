Elia Del Grande, coinvolto in un procedimento legale, è noto per la sua relazione con Rossella Piras, donna di 57 anni originaria di Olbia. La coppia vive a Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese. La donna, che gestisce anche i beni di Del Grande, ha sempre difeso pubblicamente il suo partner, definendo pericolose le accuse a suo carico e sostenendo che si tratta di comportamenti stupidi.

Cadrezzate con Osmate (Varese), 10 aprile 2026 – La vita tumultuosa, violenta, sbagliata di Elia Del Grande ha un punto fermo, una donna di 57 anni, sarda di Olbia: Rossella Piras, la sua compagna (nonché amministratrice dei suoi beni). Una donna che lo ha seguito nei vari spostamenti carcerari e non ha mai smesso di difenderlo pubblicamente. Rossella Piras lo fa anche ora, dopo l’epilogo dell’ultima sgangherata avventura dell’uomo di Cadrezzate, nel Varesotto. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaelia-del-grande-hlj3fk1u Ha seguito le notizie di questi giorni? “Le so a memoria dalla televisione”. Come ha vissuto queste giornate? “Come si possono vivere in una situazione come questa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elia Del Grande, l’appassionata difesa della compagna sempre al suo fianco: “Pericoloso? No, solo stupido”

Elia Del Grande, parla la compagna: “Non è pericoloso. È accanimento”Continua la seconda fuga in pochi mesi (quest’ultima iniziata a Pasqua) di Elia Del Grande, l’uomo, che il 7 gennaio 1998, quando aveva 22 anni,...

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Elia Del Grande, l’appassionata difesa della compagna sempre al suo fianco: Pericoloso? No, solo stupidoLa fuga, la rapina, i feriti e l’arresto: ‘evaso’ da una casa-lavoro, l’autore della strage di Cadrezzate ora è in cella dopo l’ennesima sgangherata avventura. Rossella Piras: In trent’anni si cambia ... ilgiorno.it

Elia Del Grande ha aggredito un’anziana al cimitero per rubarle l’auto prima della fuga: donna in ospedaleElia Del Grande, arrestato dopo la fuga dalla casa lavoro di Alba con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per avere ferito lievemente ... fanpage.it

Elia Del Grande, nuovi sviluppi sulla fuga Ha aggredito una 70enne al cimitero per rubarle l’auto, la donna è ancora ricoverata - facebook.com facebook

Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com