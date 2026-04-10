Elia Del Grande l’appassionata difesa della compagna sempre al suo fianco | Pericoloso? No solo stupido

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Del Grande, coinvolto in un procedimento legale, è noto per la sua relazione con Rossella Piras, donna di 57 anni originaria di Olbia. La coppia vive a Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese. La donna, che gestisce anche i beni di Del Grande, ha sempre difeso pubblicamente il suo partner, definendo pericolose le accuse a suo carico e sostenendo che si tratta di comportamenti stupidi.

Cadrezzate con Osmate (Varese), 10 aprile 2026 – La vita tumultuosa, violenta, sbagliata di Elia Del Grande ha un punto fermo, una donna di 57 anni, sarda di Olbia: Rossella Piras, la sua compagna (nonché amministratrice dei suoi beni). Una donna che lo ha seguito nei vari spostamenti carcerari e non ha mai smesso di difenderlo pubblicamente. Rossella Piras lo fa anche ora, dopo l’epilogo dell’ultima sgangherata avventura dell’uomo di Cadrezzate, nel Varesotto. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaelia-del-grande-hlj3fk1u Ha seguito le notizie di questi giorni? “Le so a memoria dalla televisione”. Come ha vissuto queste giornate? “Come si possono vivere in una situazione come questa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Elia Del Grande, l’appassionata difesa della compagna sempre al suo fianco: “Pericoloso? No, solo stupido”

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