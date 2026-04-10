Elezioni comunali nomina degli scrutatori Priorità a disoccupati e studenti

Il Comune di Cesa ha annunciato che, in vista delle prossime elezioni comunali programmate per maggio 2026, le nomine degli scrutatori seguiranno una procedura consolidata. La priorità sarà data a disoccupati e studenti, come già avvenuto nelle precedenti tornate elettorali. La selezione degli incaricati si baserà su criteri stabiliti dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sul numero di nomine o sulla ripartizione tra le categorie.

Il Comune di Cesa, in vista delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, conferma anche per questa tornata elettorale un indirizzo amministrativo già consolidato: la priorità nella nomina degli scrutatori sarà riservata ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Temi più discussi: Notizie - Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - Avviso acquisizione di disponibilità per la nomina a scrutatore; Elezioni Amministrative 2026 - Comunicazione disponibilità scrutatori; Nomina scrutatori elezioni amministrative comunali del 24 e 25 maggio 2026 con possibile turno di ballottaggio fissato per il giorno 7 e 8 giugno 2026; Aperte le candidature per fare gli scrutatori per le elezioni comunali.

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