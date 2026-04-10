Elezioni ad Arezzo e Lucignano | il taccuino elettorale

A maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative ad Arezzo e Lucignano, con le giornate di voto programmate per il 24 e il 25. La consultazione coinvolgerà cittadini e candidati delle due città, che si preparano a scegliere i nuovi amministratori comunali. Le elezioni rappresentano un momento cruciale per il governo locale, con attenzione rivolta alle procedure e alle candidature in campo.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore.Gli appuntamenti del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Temi più discussi: Elezioni ad Arezzo e Lucignano: il taccuino elettorale; Apertura del punto elettorale di Noi Moderati ad Arezzo; Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone; Arezzo, la spinta del presidente Giani per Vincenzo Ceccarelli. Conosce la realtà aretina. Confcommercio incontra i candidati a Sindaco della città di ArezzoArezzo, 10 aprile 2026 – In vista delle prossime elezioni amministrative, Confcommercio Firenze-Arezzo promuove un momento di confronto diretto tra i candidati a Sindaco della città di Arezzo e gli op ... lanazione.it Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegoneUn mese e mezzo ancora e poi si apriranno ufficialmente le operazioni di voto per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Arezzo e Lucignano. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... arezzonotizie.it Meloni alla Camera: "Dopo il referendum nessun rimpasto o elezioni anticipate, non scapperemo" - facebook.com facebook Le prossime elezioni in Ungheria potrebbero cambiare radicalmente la storia del Paese e dell’Unione europea: per la prima volta dopo sedici anni di dominio incontrastato, il primo ministro Viktor Orbán affronta una sfida interna senza precedenti, mentre il suo x.com