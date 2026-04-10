Nel centro di Parigi, le ’Salon de Mirror’ sono il luogo scelto da Mundilive per mettere in mostra le proprie collezioni artistiche. Lo spazio, noto per il suo valore storico, ospita un evento che combina eleganza, arte e bellezza, creando un collegamento tra l’ambiente e le opere esposte. La location si presta a valorizzare l’insieme delle creazioni presentate, offrendo un contesto ricco di fascino e tradizione.

La Mundilive sceglie un luogo iconico di Parigi per esaltare la propria idea di arte e bellezza. Le ’Salon de Mirror’ nel cuore della metropoli francese diventa scenario ideale per enfatizzare il legame fra contesto storico e le collezioni artistiche presentate. La scelta non è casuale dato che promotrice di questo meraviglioso evento è la principessa Chiara Immordino Doria, figura di spicco del mecenatismo internazionale, grande collezionista di opere d’arte contemporanea e ideatrice dei cultural lounge (salotti culturali) creati appositamente per l’interazione fra artisti e appassionati del glamour. L’ambito culturale e artistico si confronta con la vitalità del mondo della moda nutrendosi del contesto storico delle dimore opportunamente selezionate, rendendo ogni sfilata un evento unico ed irripetibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eleganza, arte e bellezza si incontrano nel cuore di Parigi

Arte e fotografia contemporanea incontrano l’alta ristorazione nel cuore di NapoliFinarte e Caracciolo Hospitality Group presentano un nuovo progetto espositivo che segna l’evoluzione della loro collaborazione, estendendo il...

Leggi anche: Donna d’Arte si apre al cuore di Perugia: un tributo alla forza e alla bellezza femminile

Segni Zodiacali in Viaggio Dove andare a Natale e Capodanno — Oroscopo dei Viaggi 2025

Temi più discussi: Eleganza, arte e bellezza si incontrano nel cuore di Parigi; Angelo Figus, lo stilista sardo dietro le quinte della moda mondiale: La bellezza dovrebbe essere un diritto; Book Pride: l'eleganza accademica; L’arte del riuso e la bellezza dei materiali di scarto.

J’Essentia. Il luxury brand che unisce l’eleganza della moda con la bellezza dell’arteNon un semplice spazio fisico, ma un regno ideale in cui spirito, mente e corpo si uniscono, attraverso un approccio olistico, che fonde il talento degli artigiani locali con l’innovazione tecnologica ... tgcom24.mediaset.it

Bellezza ed eleganza: sinonimi o contrari?Eleganza e bellezza vengono quasi sempre confuse. Il malinteso è trasversale rispetto a epoche, alfabetizzazione e livello culturale, ceto sociale, professione, laicità o religiosità. Eleganza e stile ... avvenire.it

Eleganza in diretta Bruna Ludmila, stile deciso e presenza perfetta - facebook.com facebook