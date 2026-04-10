Elche-Valencia sabato 11 aprile 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio nel derby valenciano?

Sabato pomeriggio si disputa il derby valenciano tra Elche e Valencia, una partita valida per la trentunesima giornata della Liga. La sfida si gioca alle 16:15 e vede due squadre con obiettivi diversi: l’Elche cerca punti salvezza, mentre il Valencia punta a consolidare la posizione in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e si discutono pronostici e quote relative all'incontro.

Sabato pomeriggio di Liga con un derby valenciano dai contenuti forti, con punti salvezza preziosi in palio: Elche e Valencia si sfidano per una gara valevole per la trentunesima giornata del massimo campionato spagnolo. Padroni di casa che sono tornati terzultimi dopo i risultati dell’ultimo turno: la trasferta di Vallecas si è chiusa con una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elche-Valencia (sabato 11 aprile 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio nel derby valenciano? Elche-Valencia (sabato 11 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio nel derby valenciano?Sabato pomeriggio di Liga con un derby valenciano dai contenuti forti, con punti salvezza preziosi in palio: Elche e Valencia si sfidano per una gara... Elche-Valencia (sabato 11 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza importantissimaSabato pomeriggio di Liga con un derby valenciano dai contenuti forti, con punti salvezza preziosi in palio: Elche e Valencia si sfidano per una gara...